Суд задовольнив скаргу НБУ щодо банкрутства Златобанку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Також апеляційний суд відмовив у порушенні справи про банкрутство АТ «Златобанк».
«Це дає змогу повернути "Златобанк" в управління Фонду гарантування та застосовувати до банку процедури припинення діяльності виключно в порядку, передбаченому Законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», – зазначив начальник відділу правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.
Як відомо, 19 червня 2019 року Господарський суд Києва порушив провадження в справі про банкрутство АТ "Златобанк" за заявою кредитора банку. Заяву було прийнято до розгляду, незважаючи на те, що, згідно із законодавством України, підкреслюють в НБУ, ліквідація банків може відбуватися виключно в межах процедур, передбачених законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а не за загальною процедурою банкрутства.
Національний банк оскаржив зазначене рішення суду, адже скасування в судовому порядку рішення про визнання неплатоспроможним та ліквідацію АТ "Златобанк" жодним чином не позбавляє його статусу банку. У будь-якому разі, наголошують у Нацбанку, АТ "Златобанк" як банківська установа має або перебувавати під наглядом регулятора (НБУ), або виводитися з ринку Фондом гарантування, а тому не може ліквідуватися в інший спосіб, ніж це визначено Законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".