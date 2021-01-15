Суд задовольнив скаргу НБУ щодо банкрутства Златобанку

Північний апеляційний господарський суд 14 січня 2021 року задовольнив апеляційну скаргу Національного банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), скасувавши рішення суду першої інстанції про порушення справи про банкрутство АТ "Златобанк".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Також апеляційний суд відмовив у порушенні справи про банкрутство АТ «Златобанк».

«Це дає змогу повернути "Златобанк" в управління Фонду гарантування та застосовувати до банку процедури припинення діяльності виключно в порядку, передбаченому Законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», – зазначив начальник відділу правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

Як відомо, 19 червня 2019 року Господарський суд Києва порушив провадження в справі про банкрутство АТ "Златобанк" за заявою кредитора банку. Заяву було прийнято до розгляду, незважаючи на те, що, згідно із законодавством України, підкреслюють в НБУ, ліквідація банків може відбуватися виключно в межах процедур, передбачених законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а не за загальною процедурою банкрутства.

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Національний банк оскаржив зазначене рішення суду, адже скасування в судовому порядку рішення про визнання неплатоспроможним та ліквідацію АТ "Златобанк" жодним чином не позбавляє його статусу банку. У будь-якому разі, наголошують у Нацбанку, АТ "Златобанк" як банківська установа має або перебувавати під наглядом регулятора (НБУ), або виводитися з ринку Фондом гарантування, а тому не може ліквідуватися в інший спосіб, ніж це визначено Законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".