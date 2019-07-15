У Нацбанку дали рекомендації кредиторам Златобанку

Кредиторам АТ "Златобанк" до 25 липня слід звернутися з вимогами до боржника у справі про його банкрутство.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Національний банк звертає увагу кредиторів АТ "Златобанк" щодо встановленого строку на заявлення грошових вимог до боржника – 25 липня 2019 року. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ухвалою Господарського суду м. Києва від 19 червня 2019 року було відкрито провадження у справі про банкрутство АТ "Златобанк". Відповідне оголошення оприлюднено 25 червня 2019 року на офіційному веб-сайті Верховного суду.

У Нацбанку зазначають, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника і документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження, тобто до 25 липня 2019 року.

Відтак, кредиторам АТ "Златобанк" рекомендується в межах цього строку звернутись зі своїми письмовими заявами з вимогами до боржника у справі про банкрутство.

Читайте також: НБУ передумав продавати пул активів Дельта Банку

Разом з цим, Національний банк не погоджується з ухвалою Господарського суду м. Києва про відкриття провадження у справі про банкрутство АТ "Златобанк" та вже подав апеляцію. В НБУ пояснюють, що ліквідація банків має відбуватись не за загальною процедурою банкрутства, а виключно у межах процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", за якими пріоритетне право на отримання коштів мають не акціонери, а кредитори банку.