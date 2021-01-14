Мінекономіки випустило відеокурс про нововведення у сфері закупівель

Департамент сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України випустив відеокурс про нововведення у сфері публічних закупівель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці департаменту в Фейсбуці.

«З метою підвищення рівня професіоналізації замовників ми спільно з партнерами проекту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах підготували для Вас відео курс «Професійно про закупівлі». Відео курс включає найбільш актуальні та популярні теми оновленого закупівельного законодавства та слугуватиме коротким конспектом, що містить базову інформацію та відповіді на основні питання у сфері публічних закупівель», - йдеться у повідомленні.

Оновлення відеокурсу виходитимуть щотижня. Фахівці департаменту планують розкрити 10 тем, які охоплюють нововведення в Законі України «Про публічні закупівлі», зокрема: питання призначення уповноважених осіб, основні аспекти складання тендерної документації, важливі моменти планування закупівель, укладання, зміни, виконання та розірвання договору про закупівлю.

Перший випуск відокурсу «Огляд новел в закупівельному законодавстві» запланований на 14 січня. Він розповість, з чим пов'язано прийняття нової редакції закону «Про публічні закупівлі», які нововведення є в документі, що важливо знати замовнику, а що учаснику закупівель.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України «Про публічні закупівлі», яка набрала чинності у квітні 2020 року, окрім розділу 6 «Процедура торгів з обмеженою участю», який набере чинності у квітні 2021 року.