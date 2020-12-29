Для школярів запустили серіал про штучний інтелект

Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал «Штучний інтелект для школярів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що серіал розповідає про те, що таке штучний інтелект, про закони робототехніки, алгоритми машинного навчання, застосування штучного інтелекту в медицині, екології, мистецтві, про нейромережі. Також в серіалі йдеться про професії, які використовують штучний інтелект.

В рамках курсу школярі опанують основні алгоритми штучного інтелекту, зрозуміють типи задач із машинним навчанням, дізнаються про майбутні професії зі штучного інтелекту і почують поради від практиків штучного інтелекту в Україні. Також після успішного проходження фінального тестування кожен отримає електронний сертифікат.

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Серіал складається з 15 серій і вже доступний для перегляду на порталі "Дія. Цифрова освіта".