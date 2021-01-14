Уряд підтримав національних виноградарів та виноробів

Уряд здійснив важливий крок з імплементації дорожньої карти щодо розвитку виноградарства та виноробства, підтримки національних виробників, боротьби з фальсифікатом та підвищення якості продукції.

Це стало результатом поїздок Президента та представників уряду в південні області та на Закарпаття, численних зустрічей з асоціаціями, і повністю підтримується представниками реального сектору, інформує пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

«Рішенням уряду врегульовано питання мінімальних роздрібних цін на окремі види виноробної продукції і приведення їх опису у відповідність із Податковим кодексом”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, міністр зазначив, що наразі дуже важливо захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії та забезпечити споживача якісними українськими продуктами виноробства.

«У результаті виграють усі: українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їх сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований продукт», - зазначив очільник Мінекономіки Ігор Петрашко.

Зазначається, що головна проблематика полягає в тому, що наразі на ринку “відбувається маніпуляція назвами продукції і цінами, коли імпортований напій на основі вина (а напій - це продукт нижчої якості, ніж ігристе вино) продається за ціною як ігристе вино (а якість вина незрівнянно вища)”.

Як уточнюють у міністерстві, у такій ситуації українські виробники якісних ігристих вин опиняються в неконкурентній ситуації, а українські споживачі, введені в оману, купують неякісний імпортований напій замість справжнього ігристого вина.

У міністерстві інформують, що прийнята постанова “усуває усі ці маніпулятивні різночитання та врегульовує питання “ціна має дорівнювати якості”.

«Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриття українських виноробних заводів. Збільшення ж виробництва дасть можливість українським підприємствам відновити роботу, зберегти наявні та створити нові робочі місця, що призведе до наповнення бюджету та соціальної стабільності”, - наголосив міністр.

Зокрема, постановою підвищується мінімальна роздрібна ціна на українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) з 89 до 109 грн за пляшку 0,7-0,75 літра (+ 20 гривень), а також приводиться у відповідність із Податковим кодексом України опис цих виробів та їх коди згідно з УКТЗЕД.

Як повідомлялося, на засіданні 13 січня уряд схвалив законопроєкт, спрямований на імплементацію законодавства ЄС у насінництві та розсадництві та спрощення ведення підприємництва у цих сферах.