Перевезення вантажів по Дніпру торік скоротилися майже на 5% — АМПУ

По Дніпру у 2020 році перевезли майже на 5% менше вантажів порівняно з показниками 2019 року.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"11,25 млн т вантажів перевезено за 2020 рік по річці Дніпро. Це на 4,8%, або на 542,8 тис. т, менше показника 2019 року, який був рекордний за обсягами перевезення з показником 11,794 млн т", — йдеться у повідомленні АМПУ.

За підсумками 2020 року кількість суднопроходів по річці Дніпро скоротилася порівняно з 2019 роком — 11 588 проти 11 938 (-3%).

Найбільший приріст показують нафтопродукти — 43,5 тис. т (+16,3%). Також позитивну динаміку зберігає металопродукція — перевезено 1,84 млн т (+7,3%) та будматеріали — 5,84 млн т (+12,4%). Негативну динаміку зберігає перевезення зернових вантажів — 3,53 млн т (-27,2%).