На ЄС припадає 40,7% від обсягів української зовнішньої торгівлі – Петрашко

На країни Європейського Союзу припадає 40,7% від загального обсягу української зовнішньої торгівлі товарами.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі каналу “Прямий”, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Петрашко наголосив, що наразі ЄС є основним торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами 40,7% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України. А українські підприємства за його словами стають конкурентоздатними на європейському рівні, триває лібералізація умов і усунення обмежень, які залишилися з 2015 року, а Євросоюз став основним торговельним партнером України.

«Фактично з 2022 року вже буде відсутність обмеження на торгівлю промисловими товарами з ЄС. Що означає – ні мит, ні квот», - заявив міністр.

Він додав, що у жовтні 2020 року була розпочата активна робота щодо “промислового безвізу», яка не велась ще з 2000-х років.

«Ми можемо стати майданчиком для виробництв. Чому у нас проблема, що не використовують майданчик зараз? А тому, що будь-яка продукція, вироблена у нас, якщо постачається як складова частина для виробника у Німеччині чи у Франції, потребує додаткової сертифікації», - пояснив міністр.

За його словами, з “промисловим безвізом” українські виробники та експортери зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.

Очільник Мінекономіки повідомив, що вже проведено 15 онлайн-засідань місії з питань “промислового безвізу”. У цьому році місія відновить свою роботу 15 січня.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня 2020 року віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна домовилася з Європейським Союзом про підписання Угоди АССА (щодо так званого «промислового безвізу») по деяких видах продукції з доданою вартістю.