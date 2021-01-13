Чат-ботом Укрзалізниці за першу добу скористались 17 тисяч клієнтів

За першу добу роботи чат-боту Укрзалізниці у Вайбері та Телеграмі ним скористались 17 тисяч клієнтів.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Укрінформ.

«За першу добу роботи чат-ботом Укрзалізниці у Viber та Telegram, з функцією продажу квитків, ним скористалися 17 тис. клієнтів компанії. Перший квиток за допомогою нового сервісу було придбано за маршрутом Київ – Вінниця», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Укрзалізниця відзначила п'ятитисячного користувача чат-боту - він отримав два квитки на поїзд класу СВ чи І-го класу поїзда Інтерсіті+ у будь-який куточок України, які зможе використати протягом найближчих 6 місяців.

Як повідомлялося, Укрзалізниця в співпраці з Visa та Middleware 12 січня запустила чат-бот у Вайбері і Телеграмі з функціями прямого продажу квитків, замовлення харчування під час поїздки, відображення розкладу руху, повернення придбаних квитків, інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін. Оплата за квитки може бути здійснена безпосередньо у боті, без «редіректу».