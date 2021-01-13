Торік ЗАЗ збільшив виробництво транспортних засобів у 10 разів

ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ) за підсумками 2020 року в 10 разів наростило випуск транспортних засобів і випустив 885 одиниць техніки.

Як передає Укрінформ, такі дані опублікувала Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

За даними Укравтопрому, за минулий рік на заводі склали 885 одиниць техніки, в тому числі 816 автомобілів і 69 автобусів. Це в 10 разів більше, ніж в 2019 році, тоді було випущено всього 86 одиниць техніки (комерційних автомобілів - 15 одиниць та автобусів - 71 одиниць).

У грудні 2020 року ЗАЗ випустив 156 легкових автомобілів і 10 автобусів.

В Україні в 2020 році всього було вироблено 4952 одиниць автотранспортних засобів, що на 31,8% менше, ніж в 2019 році. Легкових автомобілів - 4202 одиниці (проти 6254 в 2019 році), комерційних автомобілів - 51 одиниць (проти 136) і автобусів - 699 одиниць (проти 876).

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Як повідомлялося, у вересні 2020 року Запорізький автомобілебудівний завод оголосив про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку. Проект реалізується на потужностях у Запоріжжі. Перед цим ЗАЗ провів масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

Крім того, в 2020 році ЗАЗ виграв тендер на виробництво шкільних автобусів для громад Запорізької області.