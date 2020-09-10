ЗАЗ поновлює виробництво автомобілів

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) відновлює виробництво автомобілів групи Renault.

Про це Укрінформу повідомив речник корпорації "Укравто" (до складу якої входить ЗАЗ) Дмитро Скляренко.

Завод оголошує про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку. Проєкт реалізується на потужностях в Запоріжжі і, за словами Скляренка обіцяє стати ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні. Перед цим ЗАЗ провів масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – Alliance Production Way.

"Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проєкт означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів Групи Renault", - процитував представник "Укравто" керуючого директора Groupe Renault Export Регіон Євразія Макса Міссана.

Як повідомлялося, Запорізький автомобілебудівний завод - найбільший виробник автомобілів в Україні, який має повний цикл виробництва легкових автомобілів, що включає штампування, зварювання, фарбування, спорядження кузова і складання автомобіля. Датою заснування підприємства вважається 1863 рік. Виробництво легкових автомобілів у Запоріжжі було призупинено з 2018 року.