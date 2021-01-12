Більше половини боргів перед виробниками електрики накопичили за 2020 рік - Буславець

Сумарний обсяг накопичених боргів перед виробниками електроенергії перевищив 60 млрд грн, з них більше половини накопичився протягом 2020 року.

Про це сказала екс-керівник Міністерства енергетики Ольга Буславець у своїй статті УНН, передає Укрінформ.

«Сумарний обсяг накопичених боргів перед виробниками електричної енергії перевищив 60 млрд грн. При чому з них 27 млрд — за весь період функціонування попередньої моделі ринку єдиного покупця, а решта — сформовані впродовж 2020 року через фінансову розбалансованість нового ринку", - сказала Буславець.

При цьому, загальна заборгованість перед державним Енергоатомом — близько 23 млрд (з урахуванням боргів ОРЕ та Укренерго за балансуючу енергію), перед ВДЕ — понад 25 млрд.

«Механізми (погашення боргів, - ред.) відомі. Для “старих” боргів — імплементація ухваленого ЗУ 719-IX (потребує ухвалення низки вже розроблених і поданих до ВРУ законопроєктів, а також — нормативно-правових актів, проєкти яких давно підготовлені). Для нових — залучення нетарифних боргових інструментів (кредитних коштів, ОВДП, “зелених” облігацій) чи фінансування зі спеціального фонду бюджету", - наголосила Буславець.

Вона нагадала, що “Укренерго” через державні гарантії залучило вже понад 10 млрд кредитних коштів.

«Водночас, ключовою умовою подальшого фінансування боргів є, по-перше, — гарантія їх повернення, а по-друге — неутворення нових, що потребує фінансово збалансованої роботи ринку", - додала Буславець.