Штати ввели мита на вина та запчастини до літаків з ЄС

Уряд США запровадив нові мита на запчастини для авіапромисловості й вина з Німеччини та Франції через 16-річну суперечку щодо субсидій європейському концерну Airbus.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Прикордонно-митна служба США заявила, що о 7:00 12 січня запроваджуються мита у розмірі 15% на частини літальних апаратів, включаючи фюзеляжі та вузли для крил, та у 25% на деякі вина. Йдеться про товари, виготовлені у Франції та Німеччині.

Нові мита були введені через суперечку щодо субсидій європейському концерну Airbus, яка триває 16 років.

Перемовини між Вашингтоном і Брюсселем щодо вирішення торговельної суперечки зупинилися в останні тижні роботи адміністрації президента США Дональда Трампа.

У Брюсселі сподіваються вирішити питання вже після 20 січня, коли відбудеться інавгурація президента США Джо Байдена.

Як повідомлялося, у 2004 році Вашингтон подав у Світову організацію торгівлі позов після того, як ЄС надав субсидії європейській компанії Airbus. Торік СОТ дозволила Вашингтону запровадити мита на 7,5 млрд доларів на літаки Airbus та інші європейські товари. За зустрічним позовом з боку ЄС через надання субсидій урядом США американській компанії Boeing арбітражні органи СОТ дозволили Євросоюзу застосувати мита на американські товари на суму майже 4 млрд євро. Після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС це рішення набуло чинності.