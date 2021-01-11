Дію держпрограми із забезпечення молоді житлом подовжили до 2023 року

Уряд своїм рішенням подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Як зазначається у повідомленні, з цією метою внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів № 967 від 24 жовтня 2012 року. Текст документа зі змінами розміщено на сайті Верховної Ради. Адміністрування програми молодіжного житлового кредитування здійснює Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

«Рішення уряду створює законодавче підґрунтя для забезпечення власним житлом молодих родин по всій країні на значно більш вигідних умовах, ніж ті, що пропонують банківські установи. Наступним кроком до досягнення цієї цілі повинно стати фінансування молодіжної житлової програми у межах, передбачених бюджетними запитами Держмолодьжитла», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що проблема забезпечення молоді житлом залишається однією з найбільш актуальних для України, її невирішеність є однією з причин міграції української молоді за кордон. Адже більшість молодих родин не мають економічної можливості без підтримки держави отримати доступ на ринок житла. За даними Держстату, на квартирному обліку в місцевих органах влади перебувають понад 657 тис. громадян, з них більше 68 тис. – молодь. Крім того, станом на 1 липня 2020 року у відкритих реєстрах Держмолодьжитла зареєстровано 7513 заяв громадян для участі у Державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки.

За даними Держмолодьжитла, протягом 2013-2020 років (станом на 1 липня 2020 року) відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки було профінансовано 1 млрд 10,6 млн грн, у тому числі із державного бюджету – 317,6 млн грн, із місцевих бюджетів – 693 млн грн.

За рахунок цих коштів видано 2237 пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Водночас у Держмолодьжитлі зауважили, що у 2015-2020 роках видатків на житлове кредитування молоді із загального фонду державного бюджету України передбачено не було. Фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів і спеціального фонду держбюджету (статутного капіталу Держмолодьжитла).

«Соціальний запит на таке кредитування є значним. Велика потреба визначає необхідність як подовження терміну дії Програми, так і відновлення її фінансування із державного бюджету», - зауважили в установі.

За словами голови правління Держмолодьжитла Сергія Комнатного, «за умови належного фінансування житлового кредитування молоді будуть зроблені важливі кроки до збереження демографічного потенціалу нашої країни, розвитку національної будівельної галузі і пов’язаних галузей економіки, створення додаткових робочих місць у будівельній та суміжних галузях, збільшення податкових надходжень до державного і місцевих бюджетів».