НБУ цьогоріч купив і продав на міжбанку по $20 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.
Згідно з результатами валютних інтервенцій за єдиним курсом, Національний банк України із 4 по 6 січня 2021 року купив на міжбанку 20 млн дол. та продав 20 млн дол.
Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк у 2020 році купив на міжбанку 4,929 млрд дол. та продав - 3,844 млрд дол.
Як повідомлялося, рішенням Правління Національного банку України від 29 грудня 2020 року №769-рш затверджено оновлену Стратегію валютних інтервенцій, яка розроблена з урахуванням консультацій із міжнародними партнерами. У документі збережено та розширено три основних завдання зі здійснення інтервенцій Національним банком: згладжування функціонування валютного ринку, що необхідно для уникнення негативного впливу надмірної волатильності обмінного курсу, накопичення міжнародних резервів та їх підтримка на рівні загальноприйнятих критеріїв достатності, а також підтримання трансмісії облікової ставки як основного інструмента грошово-кредитної політики у випадку, коли її дієвість є недостатньою.