НБУ цьогоріч купив і продав на міжбанку по $20 мільйонів

Національний банк України із початку 2021 року, станом на 11 січня, купив на міжбанківському валютному ринку 20 млн дол. та продав 20 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій за єдиним курсом, Національний банк України із 4 по 6 січня 2021 року купив на міжбанку 20 млн дол. та продав 20 млн дол.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк у 2020 році купив на міжбанку 4,929 млрд дол. та продав - 3,844 млрд дол.

Як повідомлялося, рішенням Правління Національного банку України від 29 грудня 2020 року №769-рш затверджено оновлену Стратегію валютних інтервенцій, яка розроблена з урахуванням консультацій із міжнародними партнерами. У документі збережено та розширено три основних завдання зі здійснення інтервенцій Національним банком: згладжування функціонування валютного ринку, що необхідно для уникнення негативного впливу надмірної волатильності обмінного курсу, накопичення міжнародних резервів та їх підтримка на рівні загальноприйнятих критеріїв достатності, а також підтримання трансмісії облікової ставки як основного інструмента грошово-кредитної політики у випадку, коли її дієвість є недостатньою.