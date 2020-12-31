НБУ в грудні купив на міжбанку $378,6 мільйона

Національний банк у грудні купив на міжбанківському ринку 378,6 млн дол. та продав 43,1 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Національний банк із 7 по 11 грудня купив на міжбанку 79 млн дол. та з 14 по 18 грудня - 299,6 млн дол. Також у грудні Нацбанк продав валюти на 43,1 млн дол.

Загалом із початку року Нацбанк купив 4,929 млрд дол. та продав 3,844 млрд дол.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій (Стратегія). У документі збережено та розширено три основних завдання зі здійснення інтервенцій Національним банком: згладжування функціонування валютного ринку, що необхідно для уникнення негативного впливу надмірної волатильності обмінного курсу, накопичення міжнародних резервів та їх підтримка на рівні загальноприйнятих критеріїв достатності, а також підтримання трансмісії облікової ставки як основного інструмента грошово-кредитної політики у випадку, коли її дієвість є недостатньою.