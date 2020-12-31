НБУ в грудні купив на міжбанку $378,6 мільйона
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.
Національний банк із 7 по 11 грудня купив на міжбанку 79 млн дол. та з 14 по 18 грудня - 299,6 млн дол. Також у грудні Нацбанк продав валюти на 43,1 млн дол.
Загалом із початку року Нацбанк купив 4,929 млрд дол. та продав 3,844 млрд дол.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій (Стратегія). У документі збережено та розширено три основних завдання зі здійснення інтервенцій Національним банком: згладжування функціонування валютного ринку, що необхідно для уникнення негативного впливу надмірної волатильності обмінного курсу, накопичення міжнародних резервів та їх підтримка на рівні загальноприйнятих критеріїв достатності, а також підтримання трансмісії облікової ставки як основного інструмента грошово-кредитної політики у випадку, коли її дієвість є недостатньою.