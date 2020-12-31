Нацбанк оновив Стратегію валютних інтервенцій

Нацбанк оновив Стратегію валютних інтервенцій

Укрінформ
Національний банк України затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій (Стратегія). 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що документ є безстроковим і визначає політику присутності Національного банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

В оновленій Стратегії валютних інтервенцій збережено та розширено три основних завдання зі здійснення інтервенцій Національним банком: згладжування функціонування валютного ринку, що необхідно для уникнення негативного впливу надмірної волатильності обмінного курсу, накопичення міжнародних резервів та їх підтримка на рівні загальноприйнятих критеріїв достатності, а також підтримання трансмісії облікової ставки як основного інструмента грошово-кредитної політики у випадку, коли її дієвість є недостатньою.

Незмінними також залишилися чотири ключові форми здійснення валютних інтервенцій – валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, інтервенція за найкращим курсом та адресна інтервенція.

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В оновленій Стратегії визначено п’ять принципів здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку: відповідність режиму інфляційного таргетування, відповідність режиму плаваючого курсоутворення, мінімальна достатність використання валютних інтервенцій, рівні умови участі суб’єктів ринку та конструктивна невизначеність параметрів і тактики проведення валютних інтервенцій для учасників валютного ринку.

Оновлена стратегія валютних інтервенцій розроблена з урахуванням консультацій із міжнародними партнерами та затверджена рішенням Правління Національного банку України від 29 грудня 2020 року №769-рш.

У Нацбанку зауважують, що необхідність прийняття оновленої Стратегії передусім зумовлена завершенням терміну дії Стратегії валютних інтервенцій на 2016-2020 роки. Новий документ ґрунтується на попередній Стратегії, яка продемонструвала свою ефективність та сприяла розвитку валютного ринку, адаптації його учасників до плаваючого курсоутворення, збільшенню міжнародних резервів, а також реалізації політики валютної лібералізації. Водночас зазначені результати обумовили необхідність актуалізації окремих положень Стратегії.

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