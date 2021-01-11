Торік 4 з 5 зареєстрованих в Україні авто були вживаними - експерт

У 2020 році в Україні було зареєстровано 353,4 тис. вживаних та 85,5 тис. нових легкових авто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоцація автовиробників України (Укравтопром).

Минулого року найпопулярнішою маркою серед вживаних авто стала Volkswagen: було зареєстровано 58 518 вживаних авто цієї марки. На другому місці опинилась марка Ford (33 811 реєстрацій у 2020 році), на третьому – Skoda (28 782 реєстрації).

Зазначається, що у грудні 2020 року в Україні було зареєстровано понад 40 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 31% більше ніж у грудні 2019 року. В асоціації зауважують, що це найбільший показник за останні 22 місяці. Вживані авто у грудні зайняли 80% первинного ринку легкових авто.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 408,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше.