Торік 4 з 5 зареєстрованих в Україні авто були вживаними - експерт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоцація автовиробників України (Укравтопром).
Минулого року найпопулярнішою маркою серед вживаних авто стала Volkswagen: було зареєстровано 58 518 вживаних авто цієї марки. На другому місці опинилась марка Ford (33 811 реєстрацій у 2020 році), на третьому – Skoda (28 782 реєстрації).
Зазначається, що у грудні 2020 року в Україні було зареєстровано понад 40 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 31% більше ніж у грудні 2019 року. В асоціації зауважують, що це найбільший показник за останні 22 місяці. Вживані авто у грудні зайняли 80% первинного ринку легкових авто.
Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 408,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше.