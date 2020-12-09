В Україні попит на вживані легкові авто у листопаді зріс на 12%

У листопаді 2020 року українці зареєстрували 32,2 тис. вживаних імпортних легкових автомобілів, що на 12% більше, ніж у листопаді торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що у листопаді 2020 року попит на вживані імпортні легкові авто в 4,5 раза перевищив попит на нові імпортні легкові авто.

Найпопулярнішою маркою серед вживаних легкових автомобілів стала Renault Megane - 2 046 авто цієї марки українці зареєстрували у листопаді цього року. На другому місці за популярністю опинилась Volkswagen Passat - 1 731 тис. реєстрацій вживаних авто у листопаді. Третє місце посіла марка Skoda Octavia - 1 643 тис. реєстрації. На четвертому місці Volkswagen Golf - 1 579 придбано у листопаді. П'яте місце посіла Ford Focus - 1249 авто.

Загалом за січень-листопад 2020 року в Україні було придбано 313,3 тис. вживаних імпортних легкових авто, це у 4 раза більше за кількість проданих у країні нових авто за той самий період.