Louis Vuitton придбав ювелірну компанію Tiffany за майже $16 мільярдів

Концерн Louis Vuitton Moet Hennessy завершив процес поглинання ювелірної компанії Tiffany & Co.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба LVMH.

За угодою, LVMH придбав Tiffany за 15,8 мільярда доларів.

Новий власник уже провів перестановки у керівництві Tiffany. Очолить компанію Ентоні Ледру, який досі обіймав посаду віцепрезидента Louis Vuitton. Виконавчим віцепрезидентом компанії стане Александр Арно - син власника Louis Vuitton Бернара Арно. Раду директорів Tiffany очолить Майкл Берк, голова і виконавчий директор Louis Vuitton.

Як зазначається, нова команда зосередиться на тому, щоб зробити бренд ще більш ексклюзивним, щоб відповідати решті лейблів LVMH.

Аналітики очікують, що в складі Louis Vuitton Tiffany серйозно змінюватиме свою стратегію як у традиційних магазинах, так і на онлайн-майданчиках.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року французький холдинг з виробництва предметів розкоші LVMH домовився про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co за 16,2 мільярда доларів. Проте у вересні 2020 року фінансовий директор LVMH Жан-Жак Гйоні заявив, що компанія не завершуватиме угоди про купівлю Tiffany&Co, адже МЗС Франції попросили цього не робити поки Париж і Вашингтон ведуть торгівельні перемовини.

Після цього Tiffany&Co зменшила суму продажу на 400 мільйонів доларів США, аби LVMH змогла її придбати.