Митниця Фінляндії продасть близько 2 тисяч конфіскованих Bitcoin
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Запас криптовалюти митниці Фінляндії становить 1981 Bitcoin – це приблизно 60 мільйонів євро.
Зазначається, що більшість Bitcoin - 1666 - були конфісковані митниками у 2016 році у зв'язку з кримінальним розслідуванням великої справи про контрабанду наркотичних речовин. Тоді їхня вартість становила близько 700 тис. євро.
Зазначається, що отримані від продажу кошти будуть перераховані до державної скарбниці.
Як повідомляв Укрінформ, ціна Bitcoin у п'ятницю, 8 січня, перевищила черговий рубіж, сягнувши позначки в 41 608 доларів США.
Bitcoin - найпопулярніша криптовалюта у світі, яка має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме вона є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.