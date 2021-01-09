Митниця Фінляндії продасть близько 2 тисяч конфіскованих Bitcoin

Митниця Фінляндії вирішила продати свій запас Bitcoin, який утворився здебільшого у результаті конфіскацій при розкритті наркозлочинів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Запас криптовалюти митниці Фінляндії становить 1981 Bitcoin – це приблизно 60 мільйонів євро.

Зазначається, що більшість Bitcoin - 1666 - були конфісковані митниками у 2016 році у зв'язку з кримінальним розслідуванням великої справи про контрабанду наркотичних речовин. Тоді їхня вартість становила близько 700 тис. євро.

Зазначається, що отримані від продажу кошти будуть перераховані до державної скарбниці.

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Як повідомляв Укрінформ, ціна Bitcoin у п'ятницю, 8 січня, перевищила черговий рубіж, сягнувши позначки в 41 608 доларів США.

Bitcoin - найпопулярніша криптовалюта у світі, яка має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме вона є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.