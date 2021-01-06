Відновлення Мінагрополітики відбудеться до 1 лютого - постанова уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1344, згідно з якою відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України має завершитися до 1 лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, текст постанови від 28 грудня оприлюднено на Урядовому порталі.

«Відмінити рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства», - йдеться у постанові.

Згаданим міністерствам доручається у місячний строк підготувати і внести на розгляд уряду проєкти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, а також пропозиції щодо внесення змін до актів, що випливають із цієї постанови.

Як йдеться у додатку до постанови, всі матеріально-технічні та кадрові зміни мають відбутися не пізніше 1 лютого 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня 2020 року розповів, що Кабмін повернеться до питання виведення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на початку 2021 року. Однак уже 17 грудня Верховна Рада 242 голосами призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.