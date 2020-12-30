Доходи українців у ІІІ кварталі на 7% перевищили показники відповідного періоду торік

За липень-вересень 2020 року доходи населення України становили 1,03 трлн грн, на 7,0% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Доходи населення у IІI кварталі 2020 року становили 1,03 трлн грн, витрати – 1,01 трлн грн, приріст заощаджень – 18,5 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 19 390 грн (у ІІI кварталі 2019 року – 18 190 грн).

У структурі доходів населення за вказаний період на заробітну плату припадає 44,9%, на соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – 30,4%, на прибуток та змішаний дохід – 22,3%, на доходи від власності – 2,4%. У структурі витрат населення за IІI квартал 2020 року 86,4% припадало на придбання товарів та послуг.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік доходи населення України становили 3,70 трлн грн, витрати – 3,82 трлн грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив у минулому році 67 528 грн.