В Україні запустили торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед»

ТБ «Українська енергетична біржа» (УЕБ) із 29 грудня 2020 року запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед» (Day-ahead). Цей ринок є складовою короткострокового ринку УЕБ, що відтепер складається з внутрішньодобового ринку та ринку «на добу наперед».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЕБ.

"Запуск торгів "на добу наперед" доповнює лінійку біржових інструментів УЕБ на ринку природного газу. Використовуючи цей інструмент учасники ринку можуть додатково планувати реалізацію ресурсу на короткостроковому ринку, що значно покращить ліквідність портфоліо учасників" - прокоментувала заступниця голови біржового комітету УЕБ Інна Щербина.

Торгівля на ринку "на добу наперед" відбувається на торговій платформі УЕБ шляхом торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами на УЕБ.

В УЕБ зауважують, що взяти участь у торгових сесіях ринку на добу наперед можуть усі учасники, що акредитуватися для участі у короткостроковому ринку природного газу УЕБ.

Графік проведення торгових та клірингових сесій єдиний для усіх короткострокових продуктів на УЕБ. Це 4 торгових сесії протягом доби: з 10:00-13:00, 15:00-17:30, 19:30-22:30, 0:00-5:30.