На Українській енергетичній біржі торік реалізували ресурсів у 2,5 раза більше

У 2019 році на Українській енергетичній біржі реалізували енергоресурсів на понад 58 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж у 2018-му.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

"За ключовими показниками діяльності 2019 рік став найкращим у торгівлі енергоресурсами. Протягом року було реалізовано енергоресурсів на суму більше 58 млрд грн (з урахуванням обсягів торгівлі з використанням диференціалів), що у 2,5 раза більше, ніж попереднього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року було проведено 758 торгових сесій, за результатами яких укладено 10295 біржових угод. Рекордними за кількістю торгових сесій виявилися листопад та грудень, а середньорічне значення склало 63 торгові сесії на місяць.

Знаковою подією у 2019 році став запуск біржових аукціонів з купівлі-продажу електроенергії. Перший аукціон відбувся 27 червня. Відтоді УЕБ проводить аукціони з продажу електроенергії для цілей ПСО, аукціони з продажу електричної енергії державних підприємств та купівлі-продажу типів графіків навантаження для інших учасників ринку. Торік близько половини обсягу торгів у грошовому вираженні припадало на електроенергію, переважна частина з якої – обсяги, передбачені для потреб населення відповідно до ПСО.

Важливим досягненням УЕБ минулого року було залучення до біржових торгів природним газом компанії із структури Нафтогаз України. В результаті, Нафтогаз Трейдинг реалізувала на біржових торгах 123 млн куб. м природного газу.

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"2019 рік був наднасиченим трансформаційними процесами на ринках, але ми зуміли впоратися з усіма викликами і створили потужну основу для функціювання лібералізованих ринків електроенергії та енергоресурсів в державі. УЕБ, в рамках реформи ринку, запустила торгівлю електроенергією на ринку двосторонніх договорів, нам вдалося створити високу ліквідність на ринку природного газу та залучити до торгів найбільшу державну газову компанію. В рамках реформи газового ринку, УЕБ повністю була розроблена та впроваджена модель роботи короткострокового ринку природного газу для торгівлі стандартизованими продуктами в режимі добового балансування. А досягнута в 2019 році цифра в 1000 учасників, говорить про визнання біржі, довіру учасників, підтверджує рівновідаленість та транспарентність УЕБ." - прокоментував результати минулого року голова біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський.