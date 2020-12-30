Середня пенсія в Україні перевищила 3400 гривень

В Україні у 2020 році розмір середньої пенсії становив понад 3400 гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики у Фейсбуці.

«В результаті комплексної програми підвищення пенсій середня склала більш ніж 3 410 гривень», - ідеться в повідомленні.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, програма спрямована передусім на підвищення найменших пенсій.

«В неї, в тому числі, ввійшли за дорученням Президента виплата одноразової допомоги в 1000 гривень, доплати пенсіонерам, старшим за 80 років, тощо», - розповіла Лазебна.

Вона зауважила, що доплати та підвищення отримали понад 10 мільйонів людей. Середня пенсія становила понад 3 400 гривень та зросла майже на 400 гривень за рік.

«На початок року у нас 4 мільйона пенсіонерів отримували пенсії менше 2000 гривень, а зараз таких людей 1,8 мільйона. Тобто для 2,2 мільйона людей ми вивели пенсії понад цю ганебну межу», - зазначила міністр соцполітики.

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Вона також розповіла, що Мінсоцполітики розробило законопроєкти та подало пропозиції до зареєстрованих законопроєктів, які дадуть змогу забезпечити ефективну роботу всіх трьох рівнів пенсійної системи України, поновити справедливість з індексацією пенсій (визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня, здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах) та вирішити проблеми з пенсійним забезпеченням осіб, які потребують окремої уваги, зокрема призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність, та подібні питання.

Як повідомлялося, в Україні у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня 2020 року зросли пенсії та деякі соціальні виплати.