Укрзалізниця цьогоріч модернізувала і капітально відремонтувала 100 локомотивів

Укрзалізниця модернізувала та капітально відремонтувала 100 локомотивів за січень - листопад 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Укрзалізниці.

"У січні - листопаді 2020 року Укрзалізниця виконала значний обсяг робіт з ремонту тягового рухомого складу. Зокрема було модернізовано та капітально відремонтовано 100 локомотивів, а також проведено ще близько 4,5 тис. поточних ремонтів електровозів і тепловозів", - йдеться у повідомленні.

Із 100 локомотивів капітально відремонтовано та модернізовано 49 електровозів та 51 тепловоз на загальну суму понад 1,1 млрд грн. Відповідні роботи виконали на локомотиворемонтних заводах.

Крім цього, в умовах локомотивних депо регіональних філій УЗ упродовж 11 місяців виконано близько 4,5 тис. поточних ремонтів локомотивів, у тому числі понад 3,5 тис. ремонтів електровозів та 1,2 тис. тепловозів на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

В Укрзалізниці нагадали, що наступного року капітальний ремонт тягового рухомого складу визначено головним пріоритетом, тож компанія планує капітально відремонтувати і модернізувати на локомотиворемонтних заводах 177 локомотивів. Крім того, передбачається виконати 4,4 тис. поточних ремонтів та модернізацій електровозів і тепловозів на власних виробничих підрозділах локомотивного господарства.

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Як повідомлялося, Укрзалізниця у 2021 році утричі збільшить капітальні вкладення у ремонт, модернізацію та будівництво. Наразі в інвентарному парку УЗ понад 3,5 тис локомотивів, у робочому – 2 тис. 022 локомотиви. У резерві компанії є достатня кількість тягового рухомого складу, який може бути задіяний у разі збільшення обсягів експлуатаційної роботи.