Міністр фінансів радить не перейматися через курс в обмінниках

Міністр фінансів Сергій Марченко радить українцям менше звертати уваги на коливання валютного курсу в обмінниках.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє пресслужба міністерства.

"Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше. Це також і позиція НБУ, який має стабільні передумови. По іншому бути не може. Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями", - заявив Марченко.

За словами міністра, зниження курсу – не завжди і не всім є добре, тому йдеться саме про стабілізацію.

"Коливання мають відбуватися у межах певних параметрів. Різкі девальвація або ревальвація — це вже погано. Різке зміцнення гривні робить вітчизняну економіку менш конкурентоспроможною. Ми заклали середньорічний курс на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у випадку різних сценаріїв бути готовими здійснити усі державні видатки. Думаю, курс буде стабільним, як і цього року",- зауважив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, державний бюджет на 2021 рік передбачає середньорічний курс долара на рівні 29,1 грн за долар.