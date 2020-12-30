Уряд у січні поновить переговори з місією МВФ – Мінфін

Другий раунд переговорів з місією Міжнародного валютного фонду розпочнеться у січні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ТСН.ua, текст якого опублікований на сайті Мінфіну.

«На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 років», - сказав Марченко.

За його словами, термін дії програми розрахований до кінця 2021 року, а після її завершення можна буде розуміти, яка саме підтримка від міжнародних партнерів потрібна Україні надалі.

«Перший транш на 2,1 млрд дол. ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по 700 млн дол. цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про 700 млн дол., які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ», - пояснив міністр.

Він зазначив, що кредитні кошти МВФ Україні потрібні, але не менш важлива довіра до України як партнера. І нашій країні важливо бути в цій програмі, сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання і зберегти довірливі відносини.

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Марченко нагадав, що Україна виконала всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Зокрема, це – ринкове тарифоутворення, врегулювання проблемних кредитів державних банків трансформація податкової і митної служби. З 1 січня, за словами очільника Мінфіну, ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб.

«Є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів», - додав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня у форматі онлайн-зв'язку в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду, 23 грудня вона пішла на різдвяні канікули.