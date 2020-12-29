У МЗС пропонують створити в рамках ГУАМ цифровий торговельний хаб

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар пропонує створити в рамках ГУАМ цифровий торговельний хаб.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це Боднар заявив на 36-му засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ГУАМ.

«Заступник міністра виступив за продовження роботи щодо реалізації нових ключових проєктів в рамках ГУАМ, пов’язаних із розвитком транспортного коридору та створенням зони вільної торгівлі, зокрема проєктів сприяння торгівлі й транспортуванню, цифрового торговельного хабу та інших. Дипломат відзначив, що один з основних проєктів ГУАМ – Транспортний коридор – буде розвиватися як частина Європейської транспортної мережі з використанням механізмів Східного партнерства», - йдеться у повідомленні.

Як зауважив заступник міністра при обговоренні безпекової ситуації, брак безпеки та довіри є прямим наслідком деструктивної політики РФ, яка порушує норми та принципи міжнародного права.

Він наголосив, що Україна послідовно підтримує територіальну цілісність наших партнерів в ГУАМ — Азербайджану, Грузії та Молдови, та підкреслив важливість солідарності позицій держав-членів ГУАМ на міжнародній арені.

За результатами засідання погоджено підписання Меморандуму про взаєморозуміння між ГУАМ та Державою Ізраїль, ГУАМ та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності; передбачено укладення нової консульської конвенції; ухвалено рішення щодо розвитку міжнародно-правової бази співробітництва; затверджено Стратегію комунікації ГУАМ.

Головування в ГУАМ з 1 січня 2021 року переходить до Грузії.