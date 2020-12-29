Приватизація спиртзаводів принесла бюджету понад мільярд - Петрашко

Надходження до бюджету від приватизації 18 спиртзаводів склали понад 1 млрд грн.

Про це під час пресконференції сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"18 спиртових заводів було нами передано до Фонду державного майна і вже приватизовано. Дохід від приватизації 18 спиртзаводів склав більше одного мільярда гривень", - сказав Петрашко.

Він додав, що загалом за поточний рік надходження від приватизації склали понад 2,5 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.

У 2021 році Кабінет Міністрів планує отримати від приватизації 12 млрд грн.