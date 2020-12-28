НБУ відмовив громадянину Білорусі в купівлі БТА Банку

Нацбанк відмовив громадянину Республіки Білорусь Мікалаю Варабью у купівлі «БТА Банку».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Таке рішення регулятор ухвалив 24 грудня 2020 року.

У Нацбанку пояснюють, що причиною є небездоганна ділова репутація заявника. Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції).

Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника і джерел його власних коштів вимогам законодавства України.

Нині контролером АТ «БТА Банк» є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.