НБУ відмовив громадянину Білорусі в купівлі БТА Банку
Укрінформ
Нацбанк відмовив громадянину Республіки Білорусь Мікалаю Варабью у купівлі «БТА Банку».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
Таке рішення регулятор ухвалив 24 грудня 2020 року.
У Нацбанку пояснюють, що причиною є небездоганна ділова репутація заявника. Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції).
Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника і джерел його власних коштів вимогам законодавства України.
Нині контролером АТ «БТА Банк» є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.