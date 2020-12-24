Покарання за виробництво фальсифікату залишається недостатньо дієвим - Мінекономіки

Перелік підприємств, які виробляють фальсифіковане вершкове масло, не зазнав істотних змін, попри викриття та оприлюднення інформації про фальсифікат; це свідчить про недостатність покарання з боку держави.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему «Стоп Фальсифікат». Масло солодковершкове II етап. Які проблеми насправді приховані?» сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

«Що ми бачимо? Перше – перелік підприємств (які виробляють фальсифіковане вершкове масло – ред.) міняється, але частково залишається незмінним. Чому? Той факт, що виробники після публічного оголошення, отримання інформації Держпродспоживслужбою, рішення АМКУ продовжують робити (фальсифіковану продукцію – ред.), означає, що не тільки страху немає, а покарання з боку держави не є достатньою мотивацією, щоб працювати чесно», - сказав Висоцький.

Він зазначив, що потрібно змінити правила гри, щоб було чітке розуміння відповідальності. Тому ухвалення комплексу законопроєктів, де «вводиться чітка позиція по фальсифікатах і покарання, буде першочерговим пріоритетом у першому кварталі для Верховної Ради».

На думку заступника міністра, дуже важливим фактором є "сила споживача і сила інформування".

"Це є критичний і дуже важливий фактор - він впливає і буде продовжувати впливати. <...> Моя думка, що 70% це буде вплив споживача, а 30% - це державний контроль. Тому ми зараз правильно рухаємося, коли робимо фокус на ці 70%», - підкреслив Висоцький.

Також він заявив, що держава має посилити контроль за якістю продукції на етапі постачання сировини на переробку.

«Я думаю, що нам треба активно залучати сюди всіх учасників ланцюга постачання. <...> Будемо спільно думати, як цей контроль робити скрізь», - зауважив урядовець.

Під час круглого столу було представлено результати дослідження якості та безпечності солодковершкового масла, яке здійснювали представники ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» в межах проєкту «Стоп Фальсифікат».

Проєкт «Стоп Фальсифікат» започатковано у 2019 році. Його мета - очищення українського ринку від низькосортної та небезпечної продукції, захист споживача від недобросовісних виробників, підтримка та надання переваг добросовісним виробникам, відновлення репутації українських товарів на міжнародному ринку.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності діє у період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби. Це передбачено Законом України від 17 березня 2020 року №530-ІХ.