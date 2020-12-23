Україна ще цьогоріч запозичить у Deutsche Bank до $350 мільйонів

Ще до кінця поточного року Україна має намір залучити короткостроковий кредит від Deutsche Bank у розмірі до 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"З метою виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” Кабінет Міністрів України постановляє: здійснити державні зовнішні запозичення у 2020 році шляхом залучення кредиту від Deutsche Bank, AG", - йдеться у постанові Кабміну №1291 від 23.12.2020 р.

Державні зовнішні запозичення здійснюються шляхом залучення кредиту на загальну суму, що не перевищує 350 млн доларів США та надається відповідно до кредитного договору між Україною, Deutsche Bank, AG та Global Loan Agency Services Limited у межах, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Згідно з постановою, на суму кредиту нараховується відсотковий дохід, який складається зі ставки LIBOR у доларах США на строк три місяці; маржі по кредиту в розмірі до 5,75% річних.

Відсотковий дохід сплачується кожні три місяці після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору. Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів.

Міністерству фінансів доручено передбачати під час складання проєкту держбюджету України кошти для погашення та обслуговування державних зовнішніх запозичень, здійснених згідно з цією постановою.