Борги українців за мікрокредитами зросли на 7% - Опендатабот

Борги українців перед мікрокредитними організаціями зросли за рік на 7% і досягли 14,8 млрд гривень.

Про це Укрінформу повідомили в платформі роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Близько 14,8 мільярда гривень українці винні мікрокредитним фінансовим установам. Взагалі заборгованість по мікрокредитах зросла на 7% за 2020 рік та на 31% – за 2019 рік", - зазначили в Опендатабот.

Як повідомляє Опендатабот, у 2020 році щомісяця українці брали близько 960 тис. мікрокредитів. Середня сума кредиту зросла на 5% – до 3 893 грн.

У першому кварталі цього року спостерігалося зростання ринку мікрокредитів на 82%, яке після початку карантину скоротилося. У третьому кварталі року ринок мікрокредитування повернувся до показників 2019 року.

За 2019 рік ринок мікрокредитування зріс на 50%.

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Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 року набувають чинності зміни до закону про кредитування, які вплинуть на сферу мікрокредитних фінансових організацій.

Так, розмір суми штрафів та пені не зможе бути більшим за два розміри суми, яку отримала людина, якщо кредит є більшим за 1 мінімальну заробітну плату (6 тис. грн із 1 січня 2021 року).

Це правило не поширюється на менші кредити. Тут, як і раніше, діє загальна норма — розмір штрафів та пені не може перевищувати 50% кредиту.

Учасники ринку вважають, що ці зміни істотно не вплинуть на ситуацію.