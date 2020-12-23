Нацбанк назвав головну причину падіння ВВП України

Ключовим фактором падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) залишається подальше скорочення інвестицій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У III кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 3,5% у річному вимірі. Порівняно з ІI кварталом він зріс на 8,5% у сезонно скоригованому вимірі. Ключовим фактором падіння ВВП залишалося подальше скорочення інвестицій. Зменшення валового нагромадження основного капіталу поглибилося до 23,8% у річному вимірі і спостерігалося майже в усіх видах діяльності, попри поліпшення фінансових результатів підприємств.

Бізнес утримувався від інвестицій через поширення захворюваності й невизначеність стосовно розвитку пандемії. Негативний вплив також мала невирішеність окремих питань в альтернативній енергетиці. Суттєве нарощення капітальних інвестицій продемонстрували лише поштова та кур'єрська діяльність унаслідок розвитку служб доставки та онлайн-торгівлі.

Натомість споживчий попит відновився. Цьому сприяло пом'якшення карантинних обмежень, зростання доходів громадян і надолуження виконання видатків бюджету. Загалом споживчі витрати домогосподарств зросли на 1,0% у річному вимірі.

Збільшилося також споживання державного сектору (на 8,2%). Наприклад, помітно зросли витрати бюджету на дорожню інфраструктуру, медицину та оборону.

Внесок чистого експорту в зміну ВВП хоча й залишився додатнім, але суттєво зменшився (до 2,0 в.п.). З одного боку, обсяги експорту товарів та послуг залишалися меншими, ніж торік (на 7,2%). З іншого, падіння імпорту помітно сповільнилися (до 10,1%) внаслідок пожвавлення споживчого попиту.

У III кварталі 2020 року також спостерігалося пожвавлення в усіх секторах економіки, хоча лише окремі з них наростили виробництво порівняно з минулим роком. У значній мірі падінню ВВП посприяв врожай цього року, який був гіршим за минулорічний.

Натомість пом’якшення карантинних обмежень і відновлення споживчого попиту на тлі менших можливостей для зовнішнього туризму, зазначають в НБУ, сприяли зростанню торгівлі, а також сповільнили падіння доданої вартості в секторі послуг. Зокрема, ліпшу динаміку продемонстрували готельний та ресторанний бізнес, сфери мистецтва, спорту та розваг, а також сектор операцій із нерухомим майном.

Також сповільнилося падіння у фінансовому секторі. Крім того, відновила зростання додана вартість у сфері IT. Активізація бюджетних видатків сприяла зростанню доданої вартості в секторі державного управління та оборони, медицини та будівництва, а також меншим темпам її падіння в секторі освіти. Реалізація проєктів з розвитку дорожньої інфраструктури мали внесок в поліпшення показників вантажного транспорту та оптової торгівлі.

У IV кварталі 2020 року погіршення епідемічної ситуації та посилення карантинних обмежень стримуватимуть відновлення економіки. Високочастотні індикатори, наголошують фахівці Нацбанку, свідчать про погіршення споживчих настроїв та ділових очікувань, хоча зовнішня кон'юнктура залишається переважно сприятливою для українських підприємств. Значний внесок у падіння ВВП зберігатиме сільське господарство.

Певним компенсатором може стати подальше пом'якшення фіскальної політики та збільшення витрат держбюджету на соціальну підтримку, медицину та дорожню інфраструктуру.

Як повідомляв Укрінформ, ВВП України у першому кварталі 2020 року скоротився на 1,3% у річному вимірі, у другому падіння становило 11,4%. Основним чинником поглиблення спаду ВВП стало скорочення внутрішнього попиту, падіння інвестицій та погіршення показників експорту.

В уряді очікують, що за підсумком року падіння ВВП не має перевищити 5%. Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України на кінець 2020 року становитиме 5,5%. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП України у цьому році скоротиться на 7,2%.