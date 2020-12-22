Розглядаються 58 запитів щодо експорту української агропродукції – Держспоживслужба

На сьогодні іноземні компетентні органи розглядають запити щодо експорту 37 видів української продукції тваринного походження та 21 виду продукції рослинного походження.

Як передає Укрінформ, про це заявила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька під час конференції керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що під час конференції обговорювалися питання відкриття іноземних ринків для українських виробників харчових продуктів та укладення нових торговельних угод. Зокрема, Магалецька доповіла про результати роботи відомства та плани по збільшенню експорту української продукції. За її словами, сьогодні розглядаються запити щодо експорту 37 видів продукції тваринного походження та 21 виду продукції рослинного походження.

«Кожен з них потрібно узгодити на міждержавному рівні і провести значну роботу по алгоритму із шести послідовних дій: запит, оцінка ризику, аудит системи на місці, узгодження двосторонніх документів, інспектування або схвалення підприємств, проведення навчання офіційних ветеринарів та державних інспекторів», - зазначила голова Держспоживслужби.

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Крім того, повідомляється, що відомство ініціювало процес відкриття ринків 24 країн Африки та Азії.

«Сподіваюсь, що 2021 рік стане роком відновлення економічної активності у світі і пандемія не завадить нам та нашим партнерам посилити взаємовигідне співробітництво», - наголосила голова Магалецька.