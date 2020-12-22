Укрзалізниця оскаржить рішення місцевої влади щодо передачі земельних ділянок компанії

АТ "Укрзалізниця" оскаржить у суді рішення місцевої влади Самбора та Кам’янського щодо вилучення та передачі стороннім особам земельних ділянок компанії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.

"Укрзалізниця виявила факти вилучення та передачі місцевою владою у Львівській та Дніпропетровській областях частин земельних ділянок Укрзалізниці стороннім особам без згоди товариства. Про такі випадки незаконного відчуження земельних ділянок залізниць, за які вони сплачують податок на землю в місцеві бюджети, стало відомо працівникам Департаменту майнової політики Укрзалізниці під час виконання службових обов’язків", - зазначили у компанії.

Так, за інформацією УЗ, Самбірська міська влада Самбірського району Львівської області, не повідомивши Укрзалізницю, вирішила на свій розсуд розпорядитися земельними ділянками товариства. Одну ділянку у Самборі площею 836 кв. м свого часу було вирішено передати певній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Іншу земельну ділянку Укрзалізниці у Самборі площею 355 кв. м передали у одноосібну власність громадянину для ведення садівництва.

За цими фактами вилучення земельних ділянок Укрзалізниця вже звернулася до суду.

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Також компанія готується оскаржити у суді рішення Кам’янської міської ради, яким в постійне користування сторонньому підприємству було передано земельну ділянку товариства площею понад 6 га, розташовану поблизу станції Кам’янське на Дніпропетровщині.

«Такі дії місцевої влади Самбора та Кам’янського вкрай обурюють, адже частини земельних ділянок вилучалися без згоди Укрзалізниці. При цьому місцеві бюджети продовжували отримувати від Укрзалізниці кошти від сплати земельного податку за ці ж вилучені ділянки. Ми налаштовані рішуче і будемо захищати інтереси компанії в суді», – прокоментували в Укрзалізниці.

Як повідомлялося, за 10 місяців 2020 року Укрзалізниця сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку, а в 2019 році – близько 4 млрд грн.

Загальна площа земельних ділянок АТ «Укрзалізниця» складає понад 209 тис. га (без врахування земельних ділянок, розташованих у зоні проведення ООС та на території АР Крим).

УЗ продовжує відстоювати свою позицію щодо необхідності скасування сплати податку на землю під коліями.