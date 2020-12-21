Попит на українських робітників за кордоном збільшився на 40% – Опендатабот

Попит в Європі на робочу силу з України зріс на 40% з початку пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті платформи відкритих даних Опендатабот.

Зазначається, що найпопулярнішими в ЄС країнами для працевлаштування серед українських робітників залишаються Польща, Німеччина та Чехія. А попит на українських робочих зріс на 40% з початку пандемії.

Закордонні роботодавці найчастіше наймають чекають на таких українських спеціалістів:

у Польщі – на пакувальників, різноробочих, кравців, водіїв, будівельників;

у Німеччині – на доглядальниць, плиточників, сантехніків, електриків, пакувальників;

у Чехії – на покоївок, зварювальників, електриків, водіїв.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становила близько 410 тис осіб. З них допомогу по безробіттю отримували 353 тис. громадян. Середній розмір допомоги у жовтні становив 3,7 тис. грн.