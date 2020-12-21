Вартість Bitcoin вперше перевищила $24 тисячі

Вартість криптовалюти Bitcoin перевищила позначку в $24 тисячі, тим самим оновивши історичний максимум.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

На піку ціна підіймалася до $24,228.

Однак до 10:14 понеділка, 21 грудня, курс знизився до $23,8 тис.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня криптовалюта Bitcoin побила історичний рекорд вартості, яка наблизилася до 20 тис. доларів.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.