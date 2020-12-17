Україна та Німеччина підписали угоду про фінансове співробітництво, якою передбачено надання на пільгових умовах кредиту у 214,6 млн євро, ці кошти будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Сьогодні, 17 грудня, відбулося урочисте підписання угоди про фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина. Це – рамкова угода, яка визначає перелік проєктів, домовленості щодо фінансування яких урядом ФРН досягнуто під час українсько-німецьких перемовин за період 2011-2019 років. Угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів у обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми), підтримки малого та середнього підприємництва, здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садочки), реконструкції комунальної інфраструктури в регіонах.

Окрім того, угодою передбачається надання до 40 млн євро у формі грантів на безоплатній та безповоротній основі, з яких 30,5 млн євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні. «Підписана сьогодні угода між урядами України та Німеччини про фінансове співробітництво створить правові передумови для прискореної підготовки проєктів та переходу до їх впровадження», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Також він висловив впевненість, що запропонована німецькою стороною нова модель підготовки проєктів розвитку України, щодо яких досягнуто домовленостей у 2011-2019 роках, сприятиме спрощенню процедури укладення окремих кредитних та грантових договорів.