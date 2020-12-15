Данія готова співпрацювати з Україною у сфері кораблебудування

Посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив про готовність Данії розвивати співпрацю між країнами за різними напрямами, зокрема у сфері кораблебудування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський за результатами зустрічі з данським послом.

За словами посла, Україна та Данія є близькими партнерами і його країна завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Він також зазначив, що Данія готова надати допомогу Україні в процесі реформування промисловості.

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Уруський зауважив, що Україна зацікавлена у розвитку співробітництва з Королівством Данії. "Той досвід, який має країна у питаннях вітряної електрогенерації, розвитку високотехнологічних галузей промисловості, зокрема, радіолокації, а також кораблебудуванні та створенні потужного флоту є корисним для України", - відзначив віцепрем'єр.

Він додав, що посол Данії під час зустрічі надав "цікаві пропозиції, які потребують належної уваги".