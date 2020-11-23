Український союз промисловців закликає владу добудувати українські корвети

Український союз промисловців і підприємців закликає владу добудувати українські корвети, а не імпортувати кораблі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УСПП.

«Програму «Корвет» проєкту 58250 - цілком реально довести до реалізації, це дасть чималий економічний ефект як для регіону, так і в середньостроковій перспективі - бюджету країни. Підтримувати виробників інших країн, їх розробки, ігноруючи інтереси національних - неприпустимо. Такий крок ще більш поглибить кризу в кораблебудуванні», - заявили в УСПП.

У Союзі промисловців зауважили, що з 2011 року реалізовано тільки третина проєкту. Минулоріч Президент Зеленський доручив відновити дане будівництво, проте рішення не було втілене в життя.

Влітку УСПП, Антикризова рада громадських організацій України, до якої входить більше сотні промислових, бізнес-асоціацій, відкрито звернулися до глави держави із закликом підтримати національне кораблебудування і реалізувати проєкт по створенню українських бойових багатофункціональних суден. Було підраховано, що виробництво чотирьох необхідних ВМСУ кораблів за програмою «Корвет» проєкту 58250 дасть змогу залучити до роботи понад 10 тисяч працівників у різних галузях ОПК на 8-9 років.

Натомість, зауважили в УСПП, на фоні відсутності новин по українському проєкту, наразі ведуться перемовини з Туреччиною про наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів - мова йде про корвет турецької розробки типу «Ада» (Ada).

“Падіння у виробництві вже стало антитрендом останніх років, а цьогоріч ще більш посилилося через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Машинобудування показало -15% за 9 місяців 2020 року, за той же час легка промисловість втратила до 20 тис. робочих місць. “Антонов” з 2016 року не випускає серійних літаків. Маючи виробників типу “Мотор Січ” з її вже розробленими гелікоптерами і інфраструктурою їх обслуговування, гвинтокрили чомусь закуповуються у Франції. Маючи Крюківський вагонобудівний завод і його потужності - в країну постачаються тепловози із США, електропоїзди з Південної Кореї. Програму «Корвет» проєкту 58250 - цілком реально довести до реалізації, це дасть чималий економічний ефект як для регіону, так і в середньостроковій перспективі - бюджету країни. Підтримувати виробників інших країн, їх розробки, ігноруючи інтереси національних - неприпустимо. Такий крок ще більш поглибить кризу в кораблебудуванні”, - зазначили в УСПП.

Корвет проєкту 58250 (серія «Володимир Великий») — перспективний багатоцільовий бойовий корабель, розроблений миколаївським державним підприємством «Дослідно-проєктний центр кораблебудування» (ДП «ДПЦК») для потреб Військово-морських сил України. Розробка проєкту була завершена у 2008 році, а будівництво першого корабля почалося у травні 2011 року, спуск на воду спочатку планувався у 2012 році. З того часу строки завершення будівництва неодноразово переносилися, у 2017 озвучено намір здати перший корабель у 2022 році.

20 січня 2010 року командувач ВМС Ігор Тенюх озвучив плани закладки головного корабля вже в лютому, а також назвав його можливу назву «Львів», до втілення проєкту задіяно близько 250 підприємств України.

28 квітня 2010 року на Чорноморському суднобудівному заводі почалися роботи з підготовки до будівництва корвету. Будівництво головного корабля розпочалося у травні 2010 року. Через брак фінансування роботи були заморожені протягом наступних півроку. 17 травня 2011 року на ЧСЗ Президент України взяв участь у церемонії закладки головного корабля серії «Володимир Великий» (заводський номер 01701).

Всього було заплановано побудувати до 2026 року 10-12 кораблів проєкту 58250, в тому числі 4 повинні були увійти до складу українського флоту 2021 року. Вартість «головного» корвета оцінювалася на рівні €250 млн. Вартість серійних корветів очікувалася на рівні €200—210 млн.

22 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив своєю постановою № 879 нову редакцію Державної цільової оборонної програми «Корвет». Її реалізацію перенесено з 2021-го на 2028 рік. Загальний кошторис збільшено майже вдвічі, що становить 31 млрд 930 млн грн.

Міністерства оборони України під час проведення виставки «Зброя та безпека – 2019» обговорили з турецькою стороною питання їх участі в програмі будівництва корвету. Окрім Туреччини в проєкті зацікавлені США, які зі свого боку готові надати пропозиції щодо комплектування корабля відповідними системами озброєння, живучості, двигунами тощо. Турецька сторона також висловила готовність побудувати головний корабель для України, а в перспективі – і корвети для власних збройних сил за цим проєктом.

23 червня 2020 року на презентації штабу "Слуги Народу" в Миколаєві, глава парламентської фракції Давид Арахамія заявив, що вважає, що відновлення будівництва корветів проєкту 58250 в Україні почнеться не раніше 2022 року.