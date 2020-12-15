Нацбанк виключив із держреєстру фінустанов три компанії

Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ кередитну установу “Кредит Комерц”, фінансову компанію “Монополіум Фінанс” та фінансово-кредитну групу “Чайка” на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 11 грудня ухвалив відповідні рішення.

ТОВ “Кередитна установа “Кредит Комерц” мала одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Національний банк анулював ліцензію на цьому ж засіданні Комітету, 11 грудня. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї установи становив 10,7 млн грн або 0,006% від загального обсягу активів фінансових компаній.

ТОВ “Фінансова Компанія “Монополіум Фінанс” мала три ліцензії – на надання гарантій та поручительств, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також послуг з факторингу. Ліцензії були анульовані на засіданні Комітету 20 листопада. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї установи становив 403,9 млн грн або 0,2% від загального обсягу активів фінансових компаній.

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ТОВ “Фінансово-Кредитна Група “Чайка” мала одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована на засіданні Комітету 30 липня. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї установи становив 5,9 млн грн або 0,003% від загального обсягу активів фінансових компаній.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.