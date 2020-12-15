Рада залишила 13% акцизу від пального місцевим бюджетам

Верховна Рада внесла до Бюджетного кодексу зміни, відповідно до яких 13% акцизу від пального і надалі надходитиме до місцевих бюджетів.

Як передає Укрінформ, за таке рішення 15 грудня проголосували 236 народних депутатів.

"Ця правка стосується зарахування акцизу з продажу пального, який станом на сьогодні зараховувався у місцеві бюджети. Але з 2021 року його хотіли забрати з місцевих бюджетів. А це у більшості ОТГ значна стаття доходів... Громади просто кричать про те, наскільки їм необхідно залишити цей акциз", - заявила під час обговорення змін до Бюджетного кодексу народний депутат Галина Васильченко.

Разом з тим, профільний комітет відзначив, що даний акцизний податок є джерелом дорожнього фонду, тож питання зарахування акцизного податку у розмірі 13,44% до місцевого бюджету пропонувалося врегулювати в інший спосіб.

"Ми пропонуємо у законі про державний бюджет шляхом розподілу субвенцій, які надаються місцевим бюджетам на дороги, розподілити (надходження від акцизу – ред.) між бюджетами самоврядування відповідно до протяжності вулиць і доріг комунальної власності", - нагадали у комітеті.

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Як повідомлялося, за ініціативою Верховної Ради, бюджети громад планувалося позбавитися доходів від акцизу на пальне. Пізніше було вирішено акциз залишити, однак змінити механізм його розподілу: кошти від акцизу на пальне мав розподіляти уряд відповідно до протяжності доріг та вулиць ОТГ.