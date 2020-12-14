Украерорух отримав новий сертифікат EASA

Держпідприємство Украерорух отримало новий сертифікат Агентства Євросоюзу з безпеки польотів (EASA), який підтверджує, що підприємство відповідає оновленим вимогам, що набрали чинності в ЄС у січні 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Украерорух.

"Украерорух отримав новий сертифікат Агентства Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA), який підтверджує, що український провайдер послуг аеронавігаційного обслуговування відповідає оновленим європейським сертифікаційним вимогам, які набрали чинності в Європейському Союзі у січні 2020 року". - йдеться у повідомленні.

Успішне проходження аудиту європейського регулятора з безпеки польотів є обов’язковою умовою для надання українською стороною транскордонних послуг у частині повітряного простору Словацької Республіки для виконання польотів до/з міжнародного аеропорту «Ужгород».

«Крок за кроком активно працюємо над реалізацією Угоди між Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України про використання частини повітряного простору Словацької Республіки для забезпечення польотів у міжнародному аеропорту «Ужгород». Успішне проходження аудиту європейського регулятора з безпеки польотів є обов’язковою умовою для надання українською стороною транскордонних послуг у частині повітряного простору Словацької Республіки для виконання польотів до/з міжнародного аеропорту «Ужгород», - заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

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Він додав, що українська сторона працює над технічними аспектами взаємодії зі словацькими колегами і найближчим часом буде готова підписати Імплементаційні протоколи до угоди.

Украерорух вперше пройшов сертифікацію EASA у 2018 році. Ця сертифікація була виконана як умова словацької сторони для визначення Украероруху провайдером аеронавігаційних послуг у відповідній частині повітряного простору Словаччини, необхідна для виконання польотів за приладами до/з аеропорту «Ужгород». Протягом двох років Украерорух підтримував поточну відповідність європейським сертифікаційним вимогам для забезпечення умов для відновлення польотів на аеродромі «Ужгород». З жовтня 2020 року нагляд за безпекою польотів по відношенню до послуг Украероруху здійснює EASA, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 24 вересня цього року Україна і Словаччина в рамках візиту Президента Володимира Зеленського до цієї країни підписали угоду про відновлення роботи аеропорту "Ужгород". Це дозволить відновити повноцінне функціонування летовища та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що у силу географічних та інших особливостей аеропорту “Ужгород”, розташованого практично на кордоні зі Словаччиною, відліт і захід на посадку літаків на летовищі неможливий без використання території Словаччини. Термін попередньої міжурядової угоди, який врегульовував дане питання, сплив, і Україна працювала разом зі словацькою стороною над поновленням домовленостей для повноцінного запуску аеропорту.