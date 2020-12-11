Офіційна заборгованість перед гірниками держшахт сягнула 1,89 мільярда - Волинець

Заборгованість перед гірниками державних шахт в Україні нині становить, за офіційною статистикою, 1 млрд 890 млн 831,7 тис. грн.

Про це 11 грудня у Фейсбуці написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

«Офіційна статистика заборгованості перед гірниками держшахт сягнула 1,89 млрд грн. Неофіційна на порядок вища, бо додається не зазначений у статистиці борговий шлейф перед працівниками підприємств Віктора Вишневецького та гірниками «Краснолиманської». Станом на сьогодні, 11 грудня, заборгованість перевищила 2 млрд грн», - написав профспілковий лідер.

В опублікованій ним таблиці заборгованості станом на 11 грудня перед підприємствами Міненерговугілля значиться, що борг вугільним підприємствам Донецької області становить 836 млн 228,1 тис грн, і найбільша заборгованість перед гірниками ДП «Селідіввугілля» - 301 млн 14,1 тис грн.

Також зазначається, що борг шахтарям державних підприємств Луганської області становить 470 млн 57 тис. грн, Львівської області – 491 млн 992 тис. грн, Волинської області – 92 млн 554,6 тис. грн.

Як повідомлялося, у листопаді в держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на цей час. Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня запевнив, що 1,4 млрд грн, які мають бути виплачені шахтарям, надійдуть найближчим часом.