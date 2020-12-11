МХП: Здорові ґрунти потрібні українському бізнесу та людям

Здорові ґрунти потрібні українському бізнесу та людям - основна теза конференції «Національний виклик: деградація ґрунтів чи відновлення їх родючості?», одним з організаторів якої виступив агрохолдинг МХП.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

«Одне з основних національних багатств – ґрунти, які через незбалансовану систему землеробства та структурні зміни в аграрній сфері щороку втрачають свою природну родючість. Проте проблема деградації ґрунтів, як і екологічні проблеми, має глобальний характер. Лише за один 2020 рік, станом на 10 грудня, у світі внаслідок негативного впливу на довкілля: втрачено лісів – 4 898 893 га, еродовано земель – 6 595 235 га, опустинено – 11 303 994 га. Це жахливі тенденції»,- зазначив заступник голови правління МХП, голова правління Global 100% RE Ukraine Олександр Домбровський.

За його словами, ЄС взяв новий курс на «озеленення» економіки, анонсувавши реалізацію нової угоди European Green Deal. І це не тільки про екологію та відновлювану енергетику, нова політика передбачає скорочення пестицидного та мінерального навантаження на 50% та прагнення до вживання якомога більш здорової їжі.

Досвід МХП з використання органічних добрив презентував керівник агрономічного відділу Віктор Марценюк. За його словами, МХП має суттєву перевагу для відновлення родючості ґрунтів - це наявність достатньої кількості органічної сировини після птахофабрик та тваринницьких ферм.

«В той час, коли вміст гумусу в ґрунтах має динаміку до зменшення в нашій країні, а обсяги внесення органічних добрив в Україні катастрофічно падають, наша компанія накопичила певний позитивний досвід їх застосування. На різних земельних ділянках ми застосовуємо наступні системи живлення: мінеральна, органо-мінеральна та чисто органічна», - сказав Марценюк.

Про роль біоенергетики у відновленні родючості ґрунтів розповів голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха: «Важливо, що українська біомаса – це не тільки важливий інструмент для досягнення енергетичної незалежності, а цінний та незамінний компонент для наших чорноземів. Ми за стале партнерство разом з усім світом та протидію змінам клімату. Важливо, що український бізнес готовий дбати про наші українські ґрунти».

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Під час заходу були презентовані успішні приклади таких українських компаній як МХП, БТУ-центр, Органік-Д, органічного господарства «ПСП ім. Шевченка». Представники Української асоціації фермерів також розповіли про свій досвід та наголосили на необхідності протидії деградації земель та відновленню їх родючості.

У пресслужбі МХП наголосили, що конференція стала спільною платформою для бізнесу, науки, держави.

Організаторами конференції виступили: ГС «Органічна Україна», ГС «Global 100% RE Ukraine», холдинг МХП, Компанія «БТУ-Центр», Біоенергетична асоціація України, Міжнародний інститут менеджменту, Асоціація фермерів та землевласників України, ГС «Об’єднана асоціація фермерів України».

Захід також був присвячений Всесвітньому дню ґрунту (World Soil Day), який відзначають 5 грудня. Цьогорічна кампанія проходить під гаслом «Підтримуйте ґрунт живим, захищайте біорізноманіття ґрунту».

Фото: МХП