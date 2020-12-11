ЗАЗ отримав сертифікат Євро-6 та налагодить поставки техніки до Євросоюзу
Про це повідомили в пресслужбі корпорації Укравто, до якої входить і ЗАЗ, передає кореспондент Укрінформу.
«Запорізький автомобілебудівний завод» отримав схвалення типу ЄС для автобуса середнього класу. Серед цих вимог підтверджено і відповідність Євро 6. Таким чином, якість, технічні параметри, і що головне, екологічність, продукції українського автовиробника, офіційно підтверджені і відповідають чинним жорстким вимогам регламенту Європейського Союзу”, - зазначили в Укравто.
За даними пресслужби, наразі завод із Запоріжжя єдиний, хто отримав подібний «Євро 6» сертифікат серед всіх автомобільних і автобусних заводів.
«Отриманий сертифікат відповідності нормам Європейського Союзу відкриває для українського автовиробника нові можливості. Завдяки тому, що автобуси виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу, при схожих експлуатаційних характеристиках з європейськими аналогами, мають більш привабливу ціну, запорізьке підприємство має хороші перспективи продажів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що модель автобуса ZAZ А10 буде поставлятися на експорт і найближчим часом вийде на ринки країн Європейського Союзу.
Як повідомлялось, завод розпочав виробництво автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку. ЗАЗ провів масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. У 2020 році на підприємстві була запроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.