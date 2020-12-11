ЗАЗ отримав сертифікат Євро-6 та налагодить поставки техніки до Євросоюзу

Запорізький автомобілебудівний завод успішно завершив випробування і отримав схвалення типу ЄС для автобуса А10.

Про це повідомили в пресслужбі корпорації Укравто, до якої входить і ЗАЗ, передає кореспондент Укрінформу.

«Запорізький автомобілебудівний завод» отримав схвалення типу ЄС для автобуса середнього класу. Серед цих вимог підтверджено і відповідність Євро 6. Таким чином, якість, технічні параметри, і що головне, екологічність, продукції українського автовиробника, офіційно підтверджені і відповідають чинним жорстким вимогам регламенту Європейського Союзу”, - зазначили в Укравто.

За даними пресслужби, наразі завод із Запоріжжя єдиний, хто отримав подібний «Євро 6» сертифікат серед всіх автомобільних і автобусних заводів.

«Отриманий сертифікат відповідності нормам Європейського Союзу відкриває для українського автовиробника нові можливості. Завдяки тому, що автобуси виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу, при схожих експлуатаційних характеристиках з європейськими аналогами, мають більш привабливу ціну, запорізьке підприємство має хороші перспективи продажів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що модель автобуса ZAZ А10 буде поставлятися на експорт і найближчим часом вийде на ринки країн Європейського Союзу.

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Як повідомлялось, завод розпочав виробництво автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку. ЗАЗ провів масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. У 2020 році на підприємстві була запроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.