Moody’s підвищив рейтинг ПриватБанку

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги "ПриватБанку", зокрема, довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті з “Саа1” до "В3", прогноз - стабільний.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Зазначається, що 10 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги ПриватБанку, зокрема, довгостроковий рейтинг депозитів у іноземній валюті з “Саа1” до "В3" зі стабільним прогнозом.

У Moody's зазначають, що підвищення рейтингів ПриватБанку до рівня суверенного рейтингу України обумовлені змінами методології визначення рейтингів банків на ринках, зокрема, найсильніші фінансові установи країни відтепер можуть мати рейтинги, які відповідають чи перевищують суверенний рейтинг.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-вересень 2020 року прибуток ПриватБанку становив 21,3 млрд грн, з них 19 млрд грн - від обслуговування клієнтів та виконання банківських операцій.