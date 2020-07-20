Міжнародне рейтингове агентство Moody`s вперше присвоїло рейтинг Таскомбанку
АТ «ТАСКОМБАНК» успішно пройшло процедуру рейтингування міжнародним рейтинговим агентством Moody’s Investors Service,за підсумками якого агентство присвоїло Банку такі рейтинги: B3 — базова оцінка кредитоспроможності (baseline credit assessment) і рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті, B2 — довгостроковий рейтинг контрагента (CRR), B2(cr) — довгострокова оцінка ризику контрагента (CR Assessment).
Довгостроковий рейтинг депозитів у національній валюті B3 має стабільний прогноз.
У звіті Moody’s зазначено, що довгостроковий депозитний рейтинг ТАСКОМБАНКУ на рівні B3 містить базову оцінку кредитоспроможності B3, зокрема, відображає високу спроможність банку поглинати збитки, про що свідчать надійні буфери капіталу й хороша прибутковість до резервування, високий рівень ліквідності й стабільний профіль фінансування.
Прогноз за депозитними рейтингами АТ «ТАСКОМБАНК» – стабільний, що відповідає стабільному прогнозу щодо державного боргу B3. Прогноз «Стабільний» також відображає позицію Moody's про те, що підвищені ризики, пов’язані з потенційним погіршенням умов роботи, будуть врівноважені достатньою ліквідністю банку й капіталізацією. Таким чином, на думку Moody's, ймовірність зміни рейтингу АТ «ТАСКОМБАНК» протягом найближчих 12-18 місяців досить низька.
Голова правління ТАСКОМБАНКУ Володимир Дубєй, коментуючи присвоєння міжнародних рейтингів банку підкреслив, що це знакова позитивна подія. «Отримання міжнародного рейтингу – це новий етап для банку! Ми отримали максимально можливий результат – рейтинг на рівні суверенного рейтингу України. ТАСКОМБАНК є не просто надійним банком, але й водночас фінансовою установою з високим рівнем корпоративного управління, що отримало додаткове підтвердження з боку авторитетного у всьому світі рейтингового агентства Moody's. Ми переконані, що отримання визнаного на міжнародному рівні рейтингу дозволить банку укріпити довгострокові ділові відносити з нинішніми клієнтами й партнерами, швидше реалізувати свої плани щодо розвитку нових програм та продуктів, стати надійним партнером для нових клієнтів та інвесторів, зокрема на міжнародних ринках».
АТ «ТАСКОМБАНК» — заснований в 1989 році, на сьогодні входить до ТОП-20 банків за розміром активів та визнаний системно важливим банком Національним банком України. Банк надає повний спектр фінансових послуг корпоративним клієнтам, малому і середньому бізнесу й приватним особам. Входить в групу «ТАС», яка є одною з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни.
Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011.