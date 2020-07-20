Міжнародне рейтингове агентство Moody`s вперше присвоїло рейтинг Таскомбанку

16 липня 2020 року Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло АТ «ТАСКОМБАНК» рейтинги на рівні суверенного рейтингу України.

АТ «ТАСКОМБАНК» успішно пройшло процедуру рейтингування міжнародним рейтинговим агентством Moody’s Investors Service,за підсумками якого агентство присвоїло Банку такі рейтинги: B3 — базова оцінка кредитоспроможності (baseline credit assessment) і рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті, B2 — довгостроковий рейтинг контрагента (CRR), B2(cr) — довгострокова оцінка ризику контрагента (CR Assessment).

Довгостроковий рейтинг депозитів у національній валюті B3 має стабільний прогноз.

У звіті Moody’s зазначено, що довгостроковий депозитний рейтинг ТАСКОМБАНКУ на рівні B3 містить базову оцінку кредитоспроможності B3, зокрема, відображає високу спроможність банку поглинати збитки, про що свідчать надійні буфери капіталу й хороша прибутковість до резервування, високий рівень ліквідності й стабільний профіль фінансування.

Також Moody's Investors Service присвоїло ТАСКОМБАНКУ довгостроковий рейтинг контрагента (CRR) за національною шкалою A1.ua, рейтинг довгострокових депозитів за національною шкалою Baa1.ua.

Прогноз за депозитними рейтингами АТ «ТАСКОМБАНК» – стабільний, що відповідає стабільному прогнозу щодо державного боргу B3. Прогноз «Стабільний» також відображає позицію Moody's про те, що підвищені ризики, пов’язані з потенційним погіршенням умов роботи, будуть врівноважені достатньою ліквідністю банку й капіталізацією. Таким чином, на думку Moody's, ймовірність зміни рейтингу АТ «ТАСКОМБАНК» протягом найближчих 12-18 місяців досить низька.

Голова правління ТАСКОМБАНКУ Володимир Дубєй, коментуючи присвоєння міжнародних рейтингів банку підкреслив, що це знакова позитивна подія. «Отримання міжнародного рейтингу – це новий етап для банку! Ми отримали максимально можливий результат – рейтинг на рівні суверенного рейтингу України. ТАСКОМБАНК є не просто надійним банком, але й водночас фінансовою установою з високим рівнем корпоративного управління, що отримало додаткове підтвердження з боку авторитетного у всьому світі рейтингового агентства Moody's. Ми переконані, що отримання визнаного на міжнародному рівні рейтингу дозволить банку укріпити довгострокові ділові відносити з нинішніми клієнтами й партнерами, швидше реалізувати свої плани щодо розвитку нових програм та продуктів, стати надійним партнером для нових клієнтів та інвесторів, зокрема на міжнародних ринках».

АТ «ТАСКОМБАНК» — заснований в 1989 році, на сьогодні входить до ТОП-20 банків за розміром активів та визнаний системно важливим банком Національним банком України. Банк надає повний спектр фінансових послуг корпоративним клієнтам, малому і середньому бізнесу й приватним особам. Входить в групу «ТАС», яка є одною з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни.

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